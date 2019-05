Charlize Theron ha rifiutato Wonder Woman: "Volevano darmi il ruolo della madre dell'eroina!"

Charlize Theron ha svelato di essersi resa conto di essere diventata "vecchia" per Hollywood quando le hanno offerto la parte della madre di Wonder Woman.

Charlize Theron ha rivelato di aver rifiutato un ruolo in Wonder Woman dopo aver scoperto che personaggio volevano affidarle.

La star, in una recente apparizione in Watch What Happens Live With Andy Cohen, ha parlato per la prima volta della sua mancata partecipazione al cinecomic della DC.

La protagonista di Wonder Woman è Gal Gadot, che ha 34 anni, e Charlize Theron, che ha compiuto 43 anni, ha spiegato: "Si tratta di un grandioso esempio di come Hollywood ami prenderti a schiaffi quando inizi a invecchiare".

La star ha quindi aggiunto: "Ho detto: 'Non conosco bene il fumetto. Cosa fa realmente Wonder Woman?'. E questa persona ha detto: 'No, ti stiamo offrendo la parte della madre di Wonder Woman'".

Commentando la proposta che aveva ricevuto l'attrice ha spiegato: "Si è trattato dal momento in cui ho superato il confine e non ne ero totalmente consapevole".

La parte di Hippolyta è stata poi assegnata a Connie Britton che ha dieci anni più della Theron, differenza che rende meno evidente la vicinanza anagrafica con la star Gal Gadot. L'eroica Diana Prince tornerà in azione in Wonder Woman 1984 che verrà distribuito nelle sale il 5 giugno 2020.

