Charlize Theron ci parla dello spinoff al femminile di Fast and Furious

L'attrice non rivela nessun dettaglio ma parla della possibilità di vedere prima o poi uno spin-off al femminile di una delle saghe più entusiasmanti degli ultimi anni, Fast and Furious

All'inizio del prossimo anno vedremo l'uscita del nuovo capitolo della saga Fast & Furious, Fast X, il primo dei due finali previsti per la saga, che vedrà il ritorno di Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris e Charlize Theron. Proprio quest'ultima, che nel film interpreta Cipher, in una recente intervista a Hollywood Reporter ha parlato del suo futuro nella saga e della possibilità di uno spin-off tutto al femminile, elogiando l'attore e produttore Vin Diesel.

"Ascoltate, come produttore, mi tolgo il cappello. Quel fottuto ragazzo ha costruito con la Universal qualcosa che pochissime persone costruiranno in tutta la loro vita. Non si trascina il pubblico con sé per così tanto tempo. Qualunque cosa si pensi di quei film, bisogna essere idioti per non dire: 'È un fottuto risultato'. Quindi, vedremo..."

Di questo spin-off femminile se ne parla già da un po' ed è in lavorazione da anni, ma le parole di Charlize Theron aprono nuovi spiragli e, cosa ben più importante, arrivano dopo le dichiarazioni del capo della Universal, Donna Langley, che vorrebbe una donna alla regia.

"Mi piacerebbe vedere un Fast & Furious al femminile" - ha affermato Donna Langley intervistata da Business Insider. "Anche Vin [Diesel] lo vorrebbe. Abbiamo così tanti grandi e straordinari personaggi femminili nel nostro franchise e ora c'è la nuova aggiunta di Brie Larson, che si unisce all'incredibile cast. Mi piacerebbe molto vederci fare un Fast al femminile".

Nell'attesa di scoprire quale sarà il futuro di Fast & Furious, godiamoci la prima parte del finale di uno dei franchise più adrenalinici di sempre, Fast X, in uscita il 23 febbraio.