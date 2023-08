Charlize Theron categorica: non cambierà più peso per un ruolo

Charlize Theron ha dichiarato di non avere più intenzione di cambiare drasticamente peso per interpretare un personaggio.

L'attrice premio Oscar Charlize Theron ha dichiarato di non avere più alcuna intenzione di cambiare in maniera repentina il proprio peso per poter interpretare un personaggio al cinema o in tv.

La star sudafricana non ebbe problemi a perdere 15 kg di peso per Monster ma fu più faticoso quando dovette riprovarci per il film Tully di Jason Reitman:"Non farò mai più un film per il quale dirò 'Sì, metterò 18 kg'. Non lo farò mai più perché non puoi perderli. Quando avevo 27 anni ho fatto Monster. Ho perso 15 kg, tipo, durante la notte. Ho saltato tre pasti e sono tornata al mio peso normale. Poi l'ho fatto a 43 anni per Tully e ricordo un anno in cui ho cercato di perdere il peso, ho chiamato il mio medico e ho detto 'Penso che sto morendo perché non riesco a perdere questo peso'. E lui diceva 'Calmati, hai più di 40 anni. Calmati. Il tuo metabolismo non è quello di una volta'. Nessuno vuole sentirselo dire".

Un cambiamento che Theron ha notato anche durante le riprese dei film d'azione:"La cosa che mi fa arrabbiare è che ora faccio film d'azione e se mi faccio male ci metto molto più tempo a guarire rispetto a quando avevo 20 anni. Più che la mia faccia, vorrei avere il mio corpo da venticinquenne che posso semplicemente lanciare contro un muro e non farmi nemmeno male l'indomani. Ora se non mi alleno tre giorni e torno in palestra non posso camminare. Non posso sedermi sul water. Sono tutti momenti molto reali".