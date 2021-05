Charles Grodin, Robert De Niro ricorda la co-star di Prima di Mezzanotte: "Sono molto triste"

Robert De Niro ha ricordato Charles Grodin, suo co-protagonista nel film Prima di mezzanotte, scomparso all'età di 86 anni, sottolineando quanto fosse bravo sia come attore che come persona.

Nella giornata di ieri il mondo del cinema ha detto addio a Charles Grodin, attore noto anche per aver preso parte a film di successo quali Beethoven e Prima di mezzanotte. In quest'ultimo film, Grodin interpretava il contabile della mafia John 'Il Duca' Mardukas al fianco di Robert De Niro e proprio il due volte vincitore dell'Oscar ha voluto rendergli omaggio dopo la sua dipartita. "Chuck era bravo tanto come attore quanto come persona", ha detto De Niro in una dichiarazione, aggiungendo: "Prima di mezzanotte è stato un grande progetto a cui lavorare, e Chuck lo ha reso ancora migliore. Ci mancherà. Sono molto, molto triste nell'apprendere della sua morte".

Uscito nel 1988 e diretto da Martin Brest da una sceneggiatura di George Gallo, Prima di mezzanotte segue Jack Walsh (De Niro), un ex poliziotto diventato cacciatore di taglie a cui viene fatta un'offerta per catturare Jonathan "Il Duca" Mardukas (Grodin), reo di aver sottratto circa 15 milioni di dollari al boss Jimmy Serrano (Dennis Farina). Il film rappresenta una pietra miliare del genere buddy-action ed un punto di riferimento per i fan di Grodin e di De Niro, capace di registrare un punteggio Fresh del 94% su Rotten Tomatoes.

Ricordiamo che Grodin aveva fatto il suo debutto sul grande schermo con un piccolo ruolo in Rosemary's baby - Nastro rosso a New York, diretto da Roman Polanski, diventando poi il protagonista de Il rompicuori, il lungometraggio di Elaine May che gli ha regalato la popolarità ed il successo. La notizia della scomparsa di Charles Grodin è stata condivisa dal figlio Nicholas, il quale ha spiegato che il padre stava lottando da tempo contro un tumore al midollo osseo ed è morto nella sua casa nella città di Wilton, Connecticut.