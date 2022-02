Channing Tatum: "Magic Mike 3 sarà come il Super Bowl dei film sugli spogliarellisti"

Channing Tatum, durante l'ultimo episodio del Jimmy Kimmel Live, ha rivelato di aver accettato di girare Magic Mike 3 a patto che i produttori promettessero di trasformare la pellicola in una sorta di "Super Bowl dei film sugli spogliarellisti".

"Non ero sicuro di voler fare un terzo film", ha confessato Tatum. "Abbiamo già dato moltissimo nei primi due capitoli, ma ho detto che avrei realizzato il terzo film in cambio di una promessa da parte dei produttori: voglio letteralmente realizzare il Super Bowl dei film sugli spogliarellisti".

"Durante i primi film dovevamo rimanere onesti su cosa fosse veramente quel mondo e le sequenze di danza, in fin dei conti, non sono proprio il massimo.", ha continuato l'attore 41enne. "Questa volta voglio che ci siano dei veri professionisti, i migliori ballerini del mondo e voglio vederli emntre si lasciano andare completamente."

Channing Tatum ha anche detto che, in secondo luogo, vorrebbe che ci fosse un personaggio femminile centrale nel cast di Magic Mike's Last Dance. A quanto pare per la star sono già iniziate le prove per il sequel di Magic Mike XXL: "Abbiamo iniziato nel garage del coreografo, le persone che passano davanti allo studio sembrano molto sorprese. I bambini dicono: 'Papà, perché quella donna è seduta sulla faccia di quell'uomo?'".