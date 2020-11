Channing Tatum star di un film legato ai mostri Universal prodotto da Phil Lord e Chris Miller

Channing Tatum collaborerà nuovamente con Phil Lord e Chris Miller per un nuovo film prodotto da Universal Pictures che sarà legato ai mostri classici dello studio.

Il progetto, di cui non sono stati condivisi i dettagli della trama, sarà quindi una nuova collaborazione tra i due filmmaker e la star dopo il successo di 21 Jump Street.

Il progetto con star Channing Tatum viene descritto come un thriller ambientato nel presente e molto ironico la cui fonte di ispirazione saranno i classici mostri della Universal.

L'idea alla base del film è di Reid Carolin, che ne ha scritto il primo trattamento poi sviluppato in una sceneggiatura da Wes Tooke.

Phil Lord e Chris Miller stanno sviluppando il lungometraggio tramite la loro casa di produzione e la star del cinema farà parte del team di produttori.

Channing Tatum sta attualmente occupandosi del suo debutto alla regia, Dog, di cui è anche come protagonista, e ha scritto il suo primo libro per bambini intitolato The One and Only Sparkella, in vendita da maggio 2021.