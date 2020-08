Chanel Totti: la direttrice di Gente sulla foto del lato B: "Amareggiata per le reazioni"

Dopo la protesta di Francesco Totti e Ilary Blasi per la pubblicazione della foto di Chanel Totti sulla copertina di Gente, con titoli e immagine che davano risalto al lato b della ragazza, che ha appena 13 anni, la direttrice del settimanale rompe il silenzio: Monica Mosca si è detta amareggiata per le reazioni.

Nei giorni scorsi sui social si è parlato molto della sessualizzazione delle minorenni complice anche la copertina di Gente dedicata a Chanel Totti. Nella foto la ragazza che ha 13 anni aveva il volto coperto ma le sue forme erano in mostra e i titoli richiamavano una maliziosa somiglianza con la madre. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno protestato sui social per la foto di Chanel Totti ed oggi è arrivata la risposta della direttrice del Settimanale.

Monica Mosca in una nota rilasciata all'ANSA ha parlato delle polemiche scaturite dalla sua copertina: "Sono molto dispiaciuta e amareggiata per le reazioni generate dalla pubblicazione sulla copertina di Gente numero 34 della foto di Francesco Totti e della figlia Chanel, scattate in spiaggia". La direttrice ha continuato cercando di spiegare il significato della copertina "Come direttore ho sempre inteso valorizzare le donne e più in generale sostenere i valori della famiglia: era l'intento anche di questa pubblicazione, in cui si è voluto semplicemente ritrarre la famiglia Totti in un momento di normalità. In alcun modo, ovviamente, abbiamo mai inteso uscire da questo obiettivo".

I coniugi Totti hanno incassato la solidarietà di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis che condividendo su Instagram la loro protesta ha scritto: "pienamente d'accordo". Selvaggia Lucarelli invece ha ricordato che un'analoga copertina di Aurora Ramazzotti con la madre Michelle Hunziker non suscitò lo stesso sdegno: "Aurora aveva 15 anni, ma nessuno fiatò".

Estate 2011, Aurora Ramazzotti aveva 15 anni. Nessuno fiató. E la lista sarebbe lunga. pic.twitter.com/E1LamEWZLB — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 24, 2020

La copertina di Gente con Chanel Totti in copertina oltre alla reazione indignata dei genitori è stata stigmatizzata anche dall'Ordine dei giornalisti come si legge sul sito: "Il Presidente Carlo Verna, in accordo con il Segretario Guido D'Ubaldo, ha deciso di procedere con la segnalazione al collegio di disciplina territoriale competente della direttrice responsabile di Gente, Monica Mosca, al fine di valutare la sussistenza di eventuali violazioni della Carta di Treviso - inserita nel testo unico della dentologia - per aver pubblicato in copertina del settimanale la foto della figlia minorenne di due personaggi noti del mondo dello sport e dello spettacolo focalizzando l'attenzione sull'aspetto fisico. Anche la Commissione Pari Opportunità del Cnog ha stigmatizzato l'episodio".