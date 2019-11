Chandler Riggs, ex star di The Walking Dead, ricoverato in ospedale dopo una caduta da cavallo

Chandler Riggs, l'ex interprete di Carl in The Walking Dead, è stato ricoverato in ospedale dopo una brutta caduta da cavallo.

Il giovane indossava comunque un elmetto per proteggere la testa e l'attore non ha quindi riportato danni cerebrali, riuscendo anche ad evitare eventuali fratture. La caduta di Chandler Riggs deve essere però stata piuttosto spaventosa, considerando che la madre ha chiesto di pregare per lui mentre cerca di ritornare in forma dopo una concussione definita "piuttosto brutta".

Il post condiviso dalla madre dichiara: "La telefonata che nessuna madre spera mai di ricevere... Grazie al cielo starà bene e sono qui con lui! Ieri pomeriggio è stato disarcionato mentre cavalcava".

L'aggiornamento sulla situazione di Chandler Riggs prosegue: "Grazie al cielo indossava un elmetto. Ha una concussione piuttosto brutta e prova molto dolore, ma nessuna frattura! Ho preso il primo volo per arrivare a Los Angeles e sono arrivata alle 9.30 ieri sera. Pregate per lui! Oh, e ho perso l'episodio di A Million Little Things in cui è apparso quindi sono rimasta distante dai social media fino a quando sono riuscita a vederlo. Grazie per tutte le vostre parole gentili!".