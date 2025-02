Champions League, questa sera Real Madrid-Manchester City anche in chiaro: dove vederla in TV e in streaming

Questa sera andrà in scena il ritorno dei preliminari di Champions League e la partita più attesa è sicuramente Real Madrid-Manchester City ecco dove guardarla in streaming ed in TV

Serata di verdetti e di forti emozioni con il ritorno delle partite della fase eliminatoria del nuovo formato della Champions League. Al Santiago Bernabéu di Madrid va in scena la sfida più attesa di questa fase: Real Madrid-Manchester City, in diretta da questa sera alle ore 21:00.

Una partita che ci darà sicuramente molto spettacolo, che abbiamo visto nella gara d'andata vinta in rimonta 3-2 dagli spagnoli di Carlo Ancelotti negli ultimi dieci minuti di gara. Il prepartita andrà in onda dalle ore 20.20, con TV8 Champions Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga, Fabio Quagliarella, Nicola Savino e Stefano De Grandis.

Real Madrid-Manchester City, ecco dove vedere la partita in streaming e tv

Real Madrid-Manchester City andrà in onda su TV8, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, canale 202 ed in streaming su NOW. Ci sarà anche un ampio post-partita con interviste, commenti e approfondimenti, ma soprattutto, in chiaro prima di tutti, dalle ore 23.00, gli highlight della partita della Juventus, impegnata in Olanda contro il PSV Eindhoven.

Spazio anche ai momenti salienti di Milan-Feyenoord e Atalanta-Bruges, in programma martedì, e di tutte le altre partite dei Playoff. La serata di TV8 prosegue poi a mezzanotte con TV8 Gialappa's Night:

La Gialappa's Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, commenta i lisci, le papere e i retroscena più divertenti provenienti dai campi di tutta Europa. Tornano anche Max Giusti, questa volta nei panni di Fabio Capello, e Toni Bonji, sotto le mentite spoglie dell'inviato Paride Coccio. Tra i contributi video, in evidenza, anche questa settimana, le telecronache del "Caressa delle Marche", al secolo Cristiano Lambertucci.

Il grande calcio internazionale è di scena su TV8 anche giovedì 20 febbraio con la sfida di Europa League tra Anderlecht e Fenerbahce, in diretta alle ore 21.00 (pre-partita dalle ore 20.30). All'andata si è imposta la squadra turca di José Mourinho con un netto 3-0.