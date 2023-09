Champions League 2023/2024, Milan-Newcastle e Lazio-Atletico Madrid in Tv e streaming: dove vederle

Oggi 19 settembre inizia la fase a gironi della Uefa Champions League 2023/2024: Milan e Lazio sono le prime italiane a scendere in campo: dove vederle in Tv e streaming

Milan-Newcastle e Lazio-Atletico Madrid sono le partite in programma oggi, 19 settembre, delle due squadre italiane impegnate nella prima giornata del calendario della UEFA Champions League 2023/2024. Questi incontri segnano l'inizio della fase a gironi della principale competizione europea per club. Ecco dove potrai seguirli in TV e in streaming.

Milan-Newcastle ore 18:45

In Televisione

Milan-Newcastle si potrà seguire in televisione grazie a Sky su Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). La sfida valida per il primo turno del girone F di Champions League si giocherà a San Siro.

In streaming

Il match Milan-Newcastle si potrà seguire in streaming attraverso l'app Sky Go, riservata agli abbonati. Si potrà acquistare il singolo evento sulla piattaforma NOW. La diretta streaming dell'incontro è disponibile anche agli abbonati di Infinity+.

Telecronisti

La telecronaca di Milan-Newcastle su Sky sarà di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. A bordocampo ci saranno Manuele Baiocchini, Gianluca Di Marzio e Peppe Di Stefano.

Su Mediaset Infinity Milan-Newcastle sarà raccontata da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Bruno Guimaraes, Longstaff; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Howe

Lazio-Atletico Madrid ore 21:00

In Televisione

Lazio-Atletico Madrid si potrà seguire in televisione in chiaro su Canale 5 e su Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (252). La sfida valida per il primo turno del girone E di Champions League si giocherà allo stadio Olimpico di Roma.

In streaming

Il match Benfica-Inter si potrà seguire in streaming attraverso l'app Sky Go, riservata agli abbonati. Si potrà acquistare il singolo evento sulla piattaforma NOW. La diretta streaming dell'incontro è disponibile anche su su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

Telecronisti

Canale 5 ha affidato la telecronaca di Lazio-Atletico Madrid a Massimo Callegari e Roberto Cravero. Bordocampo e interviste: Francesca Benvenuti e Alessio Conti.

Su SKy la telecronaca di Lazio-Atletico Madrid sarà di Andrea Marinozzi, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Matusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Molina, Llorente, Barrios, Saul, Riquelme; Griezmann, Morata. All. Simeone