Champions, Kinsey Wolanski e l'invasione di campo: chi è la sexy bionda di cui parlano tutti

Kinsey Wolanski era quasi una sconosciuta prima dell'invasione di campo durante la finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool di sabato sera. Dopo i 90 minuti dell'incontro, invece, si è ritrovato con diverse migliaia di follower in più sui social, oltre alla propria immagine in bella mostra su siti e quotidiani.

Chi è la sexy bionda che in poco più di un minuto ha fatto impazzire mezzo mondo? Kinsey Wolanski è una modella americana di quasi 23 anni che ha all'attivo già alcune collaborazioni abbastanza importanti. Le sue curve le hanno fatto guadagnare le copertine di riviste come Sport Illustrated, Maxim, FHM. Recentemente ha esordito anche come attrice nell'horror Slasher Party, diretto da Tony Villalobos, che vede come protagonista un certo Vitaly Zdorovetskiy. E se il suo nome vi dice qualcosa allora vuol dire che siete stati particolarmente attenti al costume nero indossato da Kinsey durante l'invasione di campo.

Vitaly, infatti, era la scritta perfettamente visibile sullo striminzito costume nero esibito dalla modella durante il 17° minuto del primo tempo della partita, che non casualmente è anche il nome del sito per adulti a cui Kinsey doveva fare pubblicità. Proprietario del portale è proprio Vitaly Zdorovetskiy, youtuber russo, ex attore a luci rosse nonchè fidanzato della sexy bionda. Subito dopo la prodezza infatti, che è durata poco più di un minuto, prima che la security intervenisse a portare via Kinsey dal campo, è stato lo stesso Vitaly a complimentarsi con la fidanzata sui social e ad informare i follower che il sito di cui è proprietario, proprio in quel momento, stava ricevendo milioni di visite da ogni parte del mondo.

Per la coppia, però, è arrivata una brutta sorpresa poche ore dopo: il profilo Instagram di Kinsey Wolanski è stato cancellato, ufficialmente da alcuni hacker, ufficiosamente dalla stessa piattaforma social, anche se ne è stato subito creato uno nuovo su cui la modella sta cercando di convogliare tutti i follower perduti. La buona notizia per Kinsey è che, forse impressionato dalla performance in mondovisione, il suo Vitaly ha affidato a un altro post social (anche questo misteriosamente sparito poco dopo) una proposta di matrimonio.