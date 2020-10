Chadwick Boseman, Viola Davis ricorda: "Sul set dava il meglio e metteva da parte l'ego"

Chadwick Boseman aveva recitato nel film Ma Rainey's Black Bottom prima della sua morte e Viola Davis, che ha condiviso con lui il set, ha voluto condividere un ricordo dell'amato attore.

La star di Black Panter aveva ottenuto la parte del trombettista Levee, mentre l'attrice premio Oscar era la laggenda del blues Ma Rainey.

Viola Davis, intervistata dal New York Times, ha spiegato che nessuno sapeva la condizione di salute di Chadwick Boseman: "Ripenso a come sembrasse sempre stanco. Penso a questo team meraviglioso e incredibile che stava meditando con lui e facendogli dei massaggi e ora mi rendo conto che tutto quello che stavano facendo era provare a infondergli la forza di andare avanti e lavorare in modo ottimale. E l'ha ricevuta".

L'attrice ha poi aggiunto: "Poteva mettere completamente da parte qualsiasi ego potesse avere, qualsiasi vanità e accoglieva dentro di sé Levee".

Ma Rainey's Black Bottom: una foto di Chadwick Boseman con la band

Basato sulla piece teatrale di August Wilson del 1982, Ma Rainey's Black Bottom, in arrivo su Netflix il 18 dicembre, esplora l'exploitation dei musicisti neri nella Chicago degli anni '20, concentrandosi sulla "Mother of the Blues" e sui membri della sua band.

Viola Davis interpreta Ma Rainey mentre Chadwick Boseman è Levee, ambizioso e impulsivo trombettista della band. Il cast include anche Michael Potts nel ruolo di Slow Drag, Glynn Turman in quello di Toledo, Colman Domingo è Cutler e Jeremy Shamos è il manager di Ma, Irvin. Con loro Jonny Coyne, Taylour Page e Dusan Brown.

Ma Rainey, Regina del Blues, realizza un album nella Chicago del 1927, mentre è alle prese con le tensioni esistenti tra il suo agente e produttore, un uomo bianco, e i membri della sua band.

Il dramma teatrale ha debuttato a Broadway nel 1984; nel 2003 è stato realizzato un revival con Whoopi Goldberg. Ma Rainey's Black Bottom è il secondo ruolo, per Viola Davis, tratto da August Wilson dopo Barriere, che le ha fruttato un Oscar come miglior attrice non protagonista.