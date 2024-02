CG Entertainment sigla un accordo con Cité Film e Argo Films

CG Entertainment ha siglato un accordo con le francesi CITÉ FILMS e ARGOS FILM per la distribuzione sul mercato italiano di 26 capolavori diretti da grandi maestri della storia del cinema: Godard, Borowczyk, Bresson, Laloux, Duras, Resnais, Rivette, Oshima, Marker. I film saranno presentati al pubblico in prestigiose edizioni home video e in streaming. Inoltre, una selezione di questi classici tornerà a risplendere anche sul grande schermo. I dettagli saranno a breve annunciati da CG sulla propria piattaforma cgtv.it e sui canali social.

Dalla library Citè Films: di Renè Laloux I Maestri del tempo (1982), di Marguerite Duras, India song (1975), di Jacques Rivette, Out 1: spectre (1971), Duelle (1976), Noroit (1976), Merry go round (1981). Dalla library Argos Film: di Jean-Luc Godard Il maschio e la femmina (1966) e Due o tre cose che so di lei (1967), di Robert Bresson Au hasard Balthazar (1966) e Mouchette - Tutta la vita in una notte (1967), di Walerian Borowczyk, Gli astronauti (1959), Goto, l'isola dell'amore (1968), Racconti immorali (1973), Une collection particulière (1973), Venus on the half shell (1975), La bestia (1975), The greatest love of all time (1979), Scherzo Infernal (1984), di Alain Resnais, Notte e nebbia (1956) e Hiroshima mon amour (1959) e Muriel, il tempo di un ritorno (1963), di Nagisa Oshima Ecco l'impero dei sensi (1976) e L'impero della passione (1978), di Renè Laloux, Il pianeta selvaggio (1973) e di Chris Marker La jetée (1962) e Sans soleil (1983).

Il cinema classico è sempre stato al centro dei piani editoriali di CG Entertainment che negli anni ha stretto importanti accordi, diventando di fatto uno dei primi operatori in Italia a promuovere, sostenere e distribuire film memorabili come Novecento e Ultimo tango a Parigi di Bertolucci, Salò di Pasolini (dalla library Grimaldi Films) o ancora I soliti Ignoti di Monicelli e Amarcord di Fellini (dalla library Cristaldi Film). Nel 2023 CG ha portato in sala 5 cult di Pedro Almodóvar, tra cui Donne sull'orlo di una crisi di nervi, e quest'anno ne distribuirà altri cinque. Inoltre nel 2023 ha avuto inizio anche la gestione e distribuzione della prestigiosa library di Wim Wenders: grazie ai materiali restaurati resi disponibili dalla Wim Wenders Stiftung è tornato in sala Il cielo sopra Berlino (distribuito grazie alla collaborazione tra CG e la Cineteca di Bologna, con il suo progetto per la distribuzione dei classici restaurati Il Cinema Ritrovato) mentre in home video e in streaming sono già disponibili tra i tanti Tokyo-Ga, Nick's Film - Lampi sull'acqua, Alice nelle città, L'amico americano, Non bussare alla mia porta; il 2024 sarà l'anno delle celebrazioni per il 40° anniversario di Paris, Texas.