Cg Education per Unicef Italia: film per gli studenti di ogni fascia di età

Cg Education propone la visione in streaming di film per gli studenti di ogni fascia di età, in linea con le finalità educative del programma Scuola 2022-23 dell'UNICEF Italia.

Il servizio CG Education di CG Entertainment ha appena annunciato di aver elaborato una proposta di visione guidata, sicura e legale sulla propria piattaforma on line di film, documentari e animazioni strettamente connessi alle quattro tematiche prioritarie individuate dall'UNICEF Italia per l'anno scolastico 2022-23 e suddivise per tutte le fasce di età.

L'UNICEF Italia condivide con CG Entertainment, una società che opera nel settore della distribuzione cinematografica e home video, le proposte in quanto ritenute un arricchimento delle finalità educative del proprio programma scuola. Il cinema, grazie alla sua varietà di tematiche, oltre che all'immediatezza di immagini, storie e parole, favorisce apprendimento, riflessione e rielaborazione dei temi più diversi attraverso un linguaggio inclusivo e molto apprezzato dagli under 18.

Oltre alla visione dei film, fruibili in classe, sarà possibile anche organizzare incontri online con esperti, registi e autori dei film scelti. Le quattro tematiche prioritarie individuate da UNICEF sono: Educazione di qualità, Salute mentale e benessere psicosociale, Non discriminazione, con particolare attenzione a minorenni rifugiati, migranti e richiedenti asilo e Cambiamento climatico e sostenibilità.

Tra i film proposti legati a queste tematiche citiamo a titolo esemplificativo: Lunana: Il villaggio alla fine del mondo, l'emozionante storia di un giovane insegnante mandato nella più remota scuola del mondo, diretto da Pawo Choyning Dorji e candidato al premio Oscar 2022 come Miglior Film Internazionale. Il vincitore della Festa del Cinema di Roma 2021, Premio del Pubblico: Open Arms - La legge del mare, di Marcel Barrena, che ripercorre la storia vera di Oscar Camps, fondatore di Open Arms. Il docufilm di Gilles De Maistre, Il futuro siamo noi, che racconta di bambine e bambini provenienti da tutto il mondo che ogni giorno combattono per difendere i propri ideali. Lizzy e Red, Amici per sempre, di Jan Bubenicek e Denisa Grimmová, un divertente, colorato e coraggioso film di animazione, candidato agli Oscar Europei 2021.