Cesare Cadeo: è morto il giornalista e conduttore televisivo

Cesare Cadeo è morto oggi all'età di 72 anni: il giornalista e conduttore televisivo, uno dei volti più popolari del piccolo schermo, si spento in seguito ad una lunga malattia.

Nato a Milano, Cesare Cadeo aveva iniziato a lavorare a Canale 5 nei primi anni 80 come inviato e consulente aziendale, per poi proseguire la sua carriera con il programma sportivo Gol, e accanto a Mike Bongiorno in Superflash. Gli anni '80 lo videro in TV accanto a Sandra Mondaini e di nuovo accanto a Mike Bongiorno per Pentathlon.

Tra i programmi sportivi da lui condotti, ricordiamo Record, Super Record e Super Record Sport (a partire dal 1984), Un anno di sport e Cadillac e Calciomania, accanto a Paola Perego e Maurizio Mosca. A metà anni '90, Cesare Cadeo fu ospite fisso di Mai dire Gol, nei panni di un inviato in collegamento con la Gialappa's Band da una finta edicola. Una carriera strettamente legata allo sport che si completò, dal 1999 al 2004, con l'incarico di assessore allo sport per la provincia di Milano.

Dopo aver condotto il quiz per bambini Fantasia, Cadeo passò alla RAI per condurre programmi come La sposa perfetta (insieme a Roberta Lanfranchi) e lo show musicale Furore.