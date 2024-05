Cena con delitto 3: Glenn Close e Kerry Washington si uniscono al cast di Wake Up Dead Man

Le attrici Glenn Close e Kerry Washington sono le new entry tra gli interpreti del capitolo 3 del franchise Knives Out ideato da Rian Johnson.

Il cast di Cena con Delitto 3, film intitolato Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, si è arricchito con due nuovi arrivi, quelli di Glenn Close e Kerry Washington.

Il terzo capitolo delle indagini del detective Benoit Blanc sarà prodotto per Netflix, come il precedente, Glass Onion.

Il cast del sequel

Per ora la produzione di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery non ha svelato i dettagli dei ruoli affidati a Glenn Close e Kerry Washington, attrici che affiancheranno sul set il protagonista Daniel Craig, Josh O'Connor, Cailee Spaeny e Andrew Scott.

Rian Johnson sarà nuovamente impegnato come sceneggiatore e regista, oltre che essere coinvolto come produttore.

Attualmente non è stato svelato alcun dettaglio del nuovo mistero su cui indagherà il detective Benoit Blanc, in arrivo sugli schermi nel 2025.

Glenn Close in The Wife

Il successo di Cena con Delitto

Il primo film ha avuto un cast stellare composto anche da Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer e ha incassato 310 milioni di dollari in tutto il mondo. Netflix ha quindi investito 450 milioni di dollari per aggiudicarsi i diritti di due sequel.

Glenn Close è stata recentemente protagonista accanto a Gal Gadot di Heart of Stone e delle serie Tehran e New Look, entrambe targate Apple.

Kerry Washington, invece, ha recitato nella serie Unprisoned e prossimamente sarà protagonista del film Six Triple Eight diretto da Tyler Perry.