Celebrity Masterchef 2: la seconda edizione da stasera su TV8!

Al via da stasera su TV8 dalle 21:15 la seconda edizione di Celebrity MasterChef - prodotto da Endemol Shine Italy per Sky - dove 12 personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, del giornalismo e non solo si sfidano ai fornelli per contendersi la vittoria finale.

Un cast eterogeneo con un denominatore comune: l'amore e la passione per la cucina. A contendersi il titolo di Celebrity MasterChef sono: la scrittrice, sceneggiatrice e giornalista Barbara Alberti, l'ex calciatore ora dirigente sportivo Lorenzo Amoruso, l'attrice e cantante Serena Autieri, la showgirl Laura Barriales, la "zia d'Italia" Orietta Berti. E ancora l'attore Davide Devenuto, la campionessa olimpica Margherita Granbassi, l'astronauta Umberto Guidoni, il campione di rugby Andrea Lo Cicero, il volto di Sky Sport Valerio "Fayna" Spinella, la cantante Anna Tatangelo e il celebre arbitro, ora imprenditore, Daniele Tombolini.

Il loro obiettivo è quello di dimostrare tutto il loro talento, creatività, passione e tenacia per convincere la giuria delle giurie composta da Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. Mystery Box, Invention Test, Pressure Test e sfide in esterna: tutti questi sono gli storici ingredienti del format "madre" al quale anche il cast di celebrity si dovrà dimostrare all'altezza.