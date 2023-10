Cecinema 2023: il regista di Boris Giacomo Ciarrapico tra gli ospiti

Il Comune di Cecina in collaborazione con HELIX PICTURES, indice la seconda edizione di CECINEMA Festival Internazionale del Corto Sociale, del Cinema Ironico e del Documentario Positivo che si svolgerà a Cecina, al Palazzetto dei Congressi il 19, 20, 21 e 22 ottobre 2023 sotto la direzione artistica del regista Mattia Mura, pluripremiato e con grande esperienza nel cinema documentario.

Il concorso prevede 3 sezioni: Corti Sociali, Documentari Brevi e il 72Ore Doc/Film, una sezione di documentari o cortometraggi girati sul territorio. Le opere vincitrici riceveranno "l'operatorino di forex", una statuetta che si ispira all'omino di ferro, simbolo della città di Cecina e premi per un valore complessivo di 1.200 € oltre a varie menzioni speciali, quali miglior regista esordiente e miglior film straniero.

Una edizione record quella di quest'anno: oltre i 28 cortometraggi scelti per partecipare al Festival, sono stati inviati 102 corti da 17 Paesi diversi. In pole position c'è l'Italia, segue con grande stacco l'Iran, con 5 film, e poi UK & USA, rispettivamente con 4 corti arrivati da ciascun Paese.

Chi ha detto che i temi sociali devono essere tristi e i documentari noiosi? Cecinema vuole dedicare un momento alla felicità per sconfiggere le avversità con una risata che faccia, però, anche pensare. Storie uniche che saranno valutate da una giuria di professionisti del settore cinema capitanata da Marina Mazzacurati, sceneggiatrice e direttrice dell'Accademia di Cinema Mazzacurati.

Tra i 28 titoli da segnalare in concorso: Il Barbiere Complottista di Valerio Ferrara vincitore al Festival di Cannes 2022, La Cinef, Jamal Tosmal di Martina Pastori, Roy di Tom Berkeley e Ross White, Don vs Lighting di Big Red Button, Pietre Sommerse di Jordi Penner, The Beyond di Daniel Maurer, Il Nuovo vicino di Vincent Hazard, L'ultima festa di Matteo Damiani, Doppie Punte di Alireza Kazemipour, sulla condizione della donna in Iran, Story di Mohamed Bouhari.

Le quattro serate del festival vedranno alternarsi ospiti d'eccezione: Nelson Carilho, scultore tra i primi e più importanti esponenti artistici della diaspora afro-caraibica in Europa che presenterà il doc sulla sua vita dal titolo I am a Black sculptor, lo sceneggiatore e regista della famosa serie Boris, Giacomo Ciarrapico, il comico di Zelig Sergio Sgrilli e il regista Paolo Zucca.

Le serate del Festival saranno anche accompagnate da molta musica: dai Grimoon che vengono da Venezia con il loro concerto/cinema ai vari dj set per celebrare questa festa del cinema. L'ingresso è libero (fino ad esaurimento posti).

Programma

Giovedí 19

Ore 16:00 Apertura Area Cecinema

Ore 18.00 Cerimonia di Apertura del Festival

Ore 18.30 Film: 2 MARI (ITA 2023, 15 min)

18:50 Q&A con il team, presente in sala

Ore 19:30 Cena/Aperitivo con Musica

Ore 21:00 Proiezione cortometraggi in concorso

Venerdi 20

Ore 17:00 Apertura Area Cecinema

Ore 18.00 Film: I am a Black sculptor (NED 2020, 56 min)

19:00 Q&A con Nelson Carrilho, scultore protagonista, presente in sala

Ore 19:45 Cena/Aperitivo con DjSet di ForseCarabas

Ore 21:00 Proiezione cortometraggi in concorso

Ore 23:00 / 00:00 DjSet di ForseCarabas

Sabato 21

Ore 16:00 Apertura Area Cecinema

Ore 17:00 talk con Sergio Sgrilli

Ore 18:30 talk con Paolo Zucca

Ore 20:00 concerto-cinema dei Grimoon

Ore 21:30-23:00 Proiezione cortometraggi in concorso

Ore 23.00-00.00 Dj Set

Domenica 22