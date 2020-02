Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto sposi? La risposta di Francesco Moser

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez presto sposi? Papà Francesco Moser ha risposto alla domanda di Caterina Balivo che gli chiedeva qualche notizia sul futuro della coppia con un deciso "Sarò l'ultimo a saperlo".

Francesco Moser è stato ospite di Caterina Balivo nella trasmissione 'Vieni da me'. Il campione di ciclismo ha parlato dei suoi successi sulle due ruote ma ha dovuto rispondere, suo malgrado, anche alle domande sul figlio Ignazio Moser e la compagna Cecilia Rodriguez.

La storia d'amore tra i due è cominciata all'interno della Casa del Grande Fratello Vip e va avanti da più di due anni. Francesco all'inizio aveva molte perplessità, da sempre schivo alle luci dei riflettori, Moser non vedeva di buon occhio il rapporto tra il figlio e la chiacchieratissima sorellina di Belen, oggi sembra aver cambiato idea.

Caterina, a caccia dello scoop, gli ha chiesto quando Ignazio e Cecilia si sposeranno. Moser purtroppo non ha potuto accontentarla "Devi chiedere a loro. Io sarò l'ultimo a saperlo -ha detto ridendo - Sono scelte personali".

Per il momento i due si godono il debutto come conduttori del dating show di MTV 'Ex on the beach'. Insomma, la relazione con la Rodriguez ha lanciato Ignazio nel modo dello spettacolo e questo non farà piacere al campione di ciclismo, che lo avrebbe voluto a dirigere l'azienda di famiglia.