Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi: ecco perchè non sono più amiche

Cecilia Rodriguez ha finalmente spiegato perchè lei e Giulia Salemi non sono più amiche, e solo in parte c'entra Francesco Monte. La rivelazione è stata fatta dalla fidanzata di Ignazio Moser a Tommaso Zorzi nel corso del talk show Il Punto Z su Mediaset Play Infinity.

Dopo che Ignazio Moser ha deciso di partecipare a L'isola dei famosi 2021, Cecilia Rodriguez è stata arruolata tra gli ospiti fissi in studio per sostenere il suo compagno. Ieri la modella argentina è stata ricevuta a Il Punto Z, il talk show di Tommaso Zorzi trasmesso da Mediasetplay dove si parla di Isola ed altro.

Durante la sua prima presenza nello studio dell'Isola dei famosi Cecila Rodriguez era seduta a due sedie di distanza da Giulia Salemi, le due in passato hanno avuto dei problemi tanto che avevano smesso di seguirsi su Instagram. Ieri Cecilia ha svelato qual è stato il motivo della fine della loro amicizia e Francesco Monte c'entra solo in parte. Ricordiamo infatti che Cecilia era fidanzata con Monte e lo lasciò durante il Grande Fratello 2 proprio per Ignazio Moser. L'anno dopo all'interno della casa di Cinecittà Francesco Monte si legò a Giulia Salemi.

Cecilia, come potete vedere in questo video, ha detto di aver conosciuto Giulia in passato per averci lavorato insieme, "Vi ho visto in studio e il vostro rapporto mi sembra civile", ha detto Tommaso Zorzi alla Rodriguez. Cecilia, dopo un attimo di esitazione, ha risposto "Posso raccontare la verità?. All'inizio tutto bene, poi è successo, non che si sia fidanzata con Francesco Monte che era il mio ex fidanzato, però una che ti dice: 'Amica, amica, amica', è vero che non poteva farmi una telefonata perché era dentro al Grande Fratello, però per me non sono cose che si fanno. Ma non è stato quello il problema".

Non è stata la mancata telefonata una volta finito il Grande Fratello Vip a far cambiare idea a Cecilia su Giulia "il problema è che ho visto una ragazza che in quel momento aveva una mezza storia con mio fratello, poi sua mamma aveva detto una cosa su Andrea Iannone che la chiamava. Quindi ho fatto uno più uno più uno e ho detto insomma. Non abbiamo mai litigato, abbiamo smesso di seguirci per questo motivo, ma per la verità non è successo niente di che".

Cecilia Rodriguez nel corso dell'intervista ha rivelato che con Ignazio Moser, una volta terminata L'Isola dei Famosi, vorrebbero avere un figlio: "Mi piacerebbe che nostro figlio potesse essere un coetaneo della cuginetta. Abbiamo 29 e 31 anni, è arrivato il momento", ha detto la modella riferendosi al fatto che la sorella Belén è in attesa di una figlia dal suo nuovo compagno Antonino Spinalbese.