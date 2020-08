Cecila Rodriguez e Ignazio Moser, amore finito? Lui avvistato con Anna Safroncik

La storia tra Cecila Rodriguez e Ignazio Moser sarebbe finita dopo una serie di dissidi e un litigio in una discoteca sarda: lui avrebbe perso la testa per l'attrice Anna Safroncik.

Tra Cecila Rodriguez e Ignazio Moser pare si sia messa Anna Safroncik, secondo le indiscrezioni di Oggi. La coppia di ex gieffini, che solo poche settimane fa era data per prossima a matrimonio e figli, sarebbe scoppiata in una discoteca in Sardegna, da cui Cecilia sarebbe uscita furiosa, e Ignazio in compagnia.

Sarà l'effetto della forzata convivenza ma l'estate 2020 delle sorelle Rodriguez sembra caratterizzate da due dolorose rotture. Mentre Belén soffre per la rottura con il marito Stefano De Martino, Cecilia Rodriguez ha litigato con Ignazio Moser. I due fanno coppia dal Grande Fratello VIP 2, quando la piccola Rodriguez mollò Francesco Monte per il figlio di Francesco Moser. Ora, secondo alcune voci, dopo alcuni dissidi i due avrebbero litigato in pubblico al Just Cavalli di Porto Cervo.

Dopo quel litigio ognuno avrebbe preso la sua strada, una rottura definitiva se sono vere le indiscrezioni pubblicare dal settimanale Oggi: "Ieri notte Ignazio ha lasciato il Billionaire in compagnia dell'attrice Anna Safroncik con cui sarebbe scoppiata una passione travolgente e scatenata. Solo un fuoco di paglia o l'inizio di un nuovo amore? Ah, saperlo...". Nel frattempo i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni.