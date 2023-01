C'è posta per te stasera su Canale 5: si parte con un tradimento "Lei è una serpe", dice Stefano della moglie

Stasera a su Canale 5 torna C'è posta per te di Maria De Filippi: ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 7 gennaio

Stasera su Canale 5 torna alle 21.40 C'è posta per te: il programma condotto da Maria De Filippi è arrivato alla ventiseiesima edizione. Anche stasera ci saranno storie commoventi, probabili ricongiungimenti ed un tradimento. In studio due super ospiti.

Maria De Filippi torna con le sue storie capaci di emozionare ed appassionare da ben ventitré anni il pubblico da casa. Anche quest'edizione, come la precedente, parte da un tradimento, come anticipato sui canali social del programma. Stefano si trova dall'altra parte della busta la moglie, che lui ha scoperto con un altro uomo. "Doveva capirlo prima di fare determinate azioni. Prima che la trovassi io sotto casa di questa persona e lei sopra", dice l'uomo che sembra poco disposto a perdonarla". Maria prova a mediare, ma Stefano replica: "Lei è una serpe". Stasera sapremo se Stefano aprirà o chiuderà la mitica busta.

Stando alle anticipazioni che girano in rete, i due super ospiti della puntata, autori di due sorprese, saranno l'attore turco Can Yaman e lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo, attualmente impegnato come giudice della dodicesima edizione di MasterChef Italia.

I postini del programma, che gireranno l'Italia in bicicletta per consegnare gli inviti al programma sono Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino e Andrea Offredi. A loro si aggiunge Giovanni Vescovo, il nuovo portalettere è un ex corteggiatore di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi.