C'è posta per te, Francesco Totti è la sorpresa di due fan affetti da sindrome di down

Francesco Totti si è prestato ad un gioco durante la puntata di ieri di C'è posta per te regalando una gioia immensa a due suoi fan affetti da sindrome di down, Samantha e Luca.

Tra buste che si aprono e si chiudono, drammi familiari che si risolvono o restano sospesi, Maria De Filippi ha trovato il modo di rendere speciale la serata di Samantha e Luca, due ragazzi affetti dalla Sindrome di Down e grandi fan di Francesco Totti. L'ex capitano della Roma è entrato in studio accolto dall'affetto del pubblico, i due ragazzi erano dall'altro lato della famigerata busta, tranquillamente seduti, perché gli era stato detto che l'oggetto dell'invito erano le madri.

Prima di presentare ai ragazzi il loro beniamino, Maria ha fatto entrare in studio alcuni oggetti dei ragazzi, dai quali Luca e Samantha non sono disposti a liberarsi per nessun motivo. Francesco, dall'altra parte della busta, si era travestito con barba, capelli lunghi è cappello, quando i ragazzi hanno capito chi era gli ha detto "Siete due ragazzi speciali, bravi e sensibili. Ma ho visto che siete anche abbastanza tirchi! Se voi mi date qualcosa, io vi do qualcos'altro in cambio".

I ragazzi con tanta fatica si sono liberati di qualche oggetto, anche Totti gli ha dato qualcosa tra cui un nuovo album di figurine Panini in cambio di uno vecchio. Francesco però li ha avvertiti: "L'unica novità di questo album? Che non ce sto più io". Ma a Luca e Samantha poco importa che Totti non sia nell'album, loro l'hanno incontrato dal vivo perché come hanno ribadito "Tu puoi fare quello che vuoi, perché c'è solo un Capitano!".Finalmente la busta si è aperta e i due ragazzi hanno potuto coprire di abbracci il loro beniamino.