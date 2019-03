C'è posta per te: Elisa e Gattuso ospiti della settima puntata in onda stasera

Marica Lancellotti

C'è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi, torna stasera su Canale5 alle 21.10 con la settima puntata, come di consuetudine ormai d questi sabato sera invernali. A far compagnia alla padrona di casa e alle toccanti storie in studio ci saranno due ospiti d'eccezione come Elisa e Gennaro Gattuso.

Tra le sorprese di questa sera ci sarà anche @elisatoffoli! Vi aspettiamo alle 21.10 su Canale 5 #CePostaPerTe pic.twitter.com/OhjTiAhDLP — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) 2 marzo 2019

Dopo aver sbaragliato la concorrenza di Rai1 ancora una volta con la scorsa puntata, che ha fatto registrare oltre il 30% di share, Maria De Filippi si prepara ad esaudire nuovamente i desideri del pubblico in sala. Ad aiutarla nel non facile compito ci sarà Elisa, che regalerà un sorriso a un suo affezionato fan. Per la cantante friulana si tratta della prima volta nel salotto di Maria, anche se le due hanno già lavorato insieme in quanto Elisa è una ex coach di Amici. In procinto di partire per un tour che la porterà ad esibirsi nelle maggiori città italiane, Elisa sta vivendo un momento d'oro professionalmente grazie al successo dell'ultimo album, Diari aperti, già disco di platino con oltre 50.000 copie vendute.

Preparatevi per un sabato sera ricco di emozioni, tra gli ospiti ci sarà anche Rino Gattuso! #CePostaPerTe pic.twitter.com/4xZF13v82c — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) 2 marzo 2019

Sarà anche un altro l'ospite attesissimo: dopo (l'ormai ex?) capitano dell'Inter, Mauro Icardi, ospite poche settimane fa con la moglie e agente Wanda Nara, questa sera toccherà all'allenatore del Milan Gennaro Gattuso. Molto amato da pubblico, Gattuso entrerà in studio tra gli applausi del pubblico, come dimostrato da alcune clip diffuse sui social, ma non è dato sapere quale sarà lo scopo della sua nuova visita al salotto di C'è posta per te. Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi stasera su Canale5.