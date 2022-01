C'è posta per te 2022: ospiti Roberto Mancini e Marco Bocci, stasera su Canale 5

Torna C'è posta per te 2022, stasera su Canale 5 alle 21:30, con la quarta puntata di stagione.

Il people show di Maria De Filippi, di settimana in settimana, in base agli ascolti (mai sotto i 5 milioni di spettatori), si conferma il programma del weekend preferito dagli italiani.

Anche in questo sabato 29 gennaio non mancheranno gli ospiti vip che sono spesso il regalo che i protagonisti fanno ai propri cari: questa settimana saranno il ct della Nazionale Roberto Mancini, impegnato con schemi e convocazioni per i prossimi impegni sportivi di marzo, e l'attore Marco Bocci, che alla fine dello scorso anno ha diretto il suo secondo lungometraggio, La caccia, per cui, per la prima volta ha condiviso il set con la moglie, Laura Chiatti.

Come sempre saranno tante le storie che Maria De Filippi racconterà e tante anche le persone che si succederanno dinanzi alla famigerata busta.

La trasmissione è una sorta di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari, da ormai 22 anni.

A proposito di Maria De Filippi e dei suoi programmi, la consueta puntata domenicale di Amici, prevista per domani, domenica 30 gennaio 2022, non andrà in onda ma verrà sostituita da uno speciale con spezzoni delle sfide precedenti del talent. Il motivo è legato allo stato di salute di alcuni ballerini professionisti.