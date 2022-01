C'è posta per te 2022: ospiti Roberto Baggio e Luca Argentero nella terza puntata, stasera su Canale 5

Torna C'è posta per te 2022, stasera su Canale 5 alle 21:30, con il terzo appuntamento di stagione.

Anche la scorsa settimana, complice la presenza di Can Yaman, Maria De Filippi ha battuto la concorrenza di Rai1 collezionando oltre 5 milioni di spettatori (contro i neppure 4 di Carlo Conti).

La terza puntata promette di non essere da meno, anche per i due ospiti che affiancheranno la De Filippi in alcuni momenti del people show. Ci sarà Luca Argentero, reduce dall'enorme successo di pubblico della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani (in onda su Rai1 ogni giovedì in prima serata), e farà il suo ingresso in studio anche una leggenda del calcio come Roberto Baggio.

Come sempre saranno tante le storie che Maria De Filippi racconterà e tante anche le persone che si succederanno dinanzi alla famigerata busta.

La trasmissione è una sorta di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari, da ormai 22 anni.