C'è posta per te 2021, ospiti Giulia Michelini, Irama e Marco Bocci, stasera su Canale 5

C'è posta per te 2021 torna stasera su Canale 5, alle 21:25 con la seconda puntata di stagione, dopo l'enorme successo della prima puntata della 24esima edizione, che ha consentito a Mediaset di spadroneggiare nell'eterna gara di ascolti con la prima rete RAI.

Non mancheranno gli ospiti vip anche in questo sabato 16 gennaio 2021, che sono spesso il regalo che i protagonisti fanno ai propri cari. Nel secondo appuntamento ci saranno gli attori Marco Bocci (tornato proprio in queste settimane su Canale 5 con la serie tv Made in Italy) e Giulia Michelini, e il cantante Irama. Tante le storie che la De Filippi racconterà in studio e tante anche le persone che si succederanno dinanzi alla famigerata busta. La trasmissione, tra le più amate dal pubblico, è una sorta di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari, da ormai 21 anni (compiuti lo scorso 12 gennaio).