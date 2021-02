C'è posta per te 2021: ospiti Claudio Amendola e Ciro Immobile, stasera su Canale 5

C'è posta per te 2021 torna stasera su Canale 5 alle 21:25 con la quinta puntata: ospiti di Maria De Filippi saranno Claudio Amendola e Ciro Immobile in compagnia della moglie.

C'è posta per te 2021 torna stasera su Canale 5, alle 21:25 con la quinta puntata di stagione, per il consueto appuntamento del sabato sera che anche in questa stagione continua a mietere ascolti.

Tra gli ospiti, in questo sabato 6 febbraio 2021, ci saranno Claudio Amendola, pronto a regalare un sorriso e una sorpresa a un fan, e il calciatore della Lazio Ciro Immobile accompagnato per l'occasione dalla bella moglie Jessica Melena, che in molti ricorderanno come artefice di un riuscitissimo scherzo al marito durante l'edizione 2018 di Scherzi a parte.

Tante le storie che la De Filippi racconterà in studio e tante anche le persone che si succederanno dinanzi alla famigerata busta. La trasmissione, tra le più amate dal pubblico, è una sorta di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari, da ormai 21 anni (compiuti lo scorso 12 gennaio).