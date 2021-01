C'è posta per te 2021, Can Yaman e Michele Riondino ospiti stasera su Canale 5

C'è posta per te 2021 torna stasera su Canale 5 alle 21:25 con la terza puntata: ospiti di Maria De Filippi saranno Can Yaman e Michele Riondino.

C'è posta per te 2021 torna stasera su Canale 5, alle 21:25 con la terza puntata di stagione che finalmente accontenterà tutti i fan di Can Yaman: l'attore turco sarà infatti in studio per una sorpresa.

Tra gli ospiti non solo il futuro Sandokan ma anche Michele Riondino, in questo sabato 23 gennaio 2021, e con tutta probabilità anche un intervento di Paolo Bonolis.

Cosa sarà chiamato a fare Can Yaman? Come successo già nelle passate edizioni, sarà al centro di una sorpresa ma al fianco di Maria De Filippi sarà anche pronto a parlare di tutti i progetti futuri che lo attendono, prima fra tutte la serie reboot che lo vedrà nei panni del pirata gentiluomo, al fianco di Luca Argentero e, si vocifera, Alessandra Mastronardi.

Tante le storie che la De Filippi racconterà in studio e tante anche le persone che si succederanno dinanzi alla famigerata busta. La trasmissione, tra le più amate dal pubblico, è una sorta di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari, da ormai 21 anni (compiuti lo scorso 12 gennaio).