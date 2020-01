C'è posta per te 2020: ospiti Giulia Michelini e Antonio Banderas, stasera su Canale 5

C'è posta per te 2020 torna stasera su Canale 5 con la terza puntata, in compagnia di un'ospite che Canale 5 non rivedeva dalla conclusione di Rosy Abate: Giulia Michelini sarà in fatti in studio accanto a Maria De Filippi.

Non che Giulia Michelini non sia un'habituè di C'è posta per te, ormai, ma la sua presenza, dopo aver annunciato una pausa dalla recitazione per volersi dedicare al figlio, e l'addio a Rosy Abate - La serie (che tornerà con lo spinoff Rosy Abate - Le origini del male nel 2021 ma senza la sua riconoscibile protagonista) suscita naturalmente delle domande: nuovi progetti all'orizzonte?

In studio ci sarà anche Antonio Banderas, nominato per la prima volta agli Oscar, come Miglior attore protagonista per Dolor y Gloria: l'attore spagnolo ha un forte legame con l'Italia e sarà a C'è posta per te per una sorpresa.

Giulia Michelini sarà ospite della terza puntata di #CePostaPerTe e noi già non vediamo l'ora Vi aspettiamo sabato alle 21.10 su Canale 5! pic.twitter.com/bFakM2MOLo — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 22, 2020

Il people show, che nel 2020 festeggia i suoi primi 20 anni, ha esordito quest'anno con risultati incredibili: complice la presenza, nelle prime due puntate, del divo Johnny Depp e del preferito dalle donne Can Yaman, C'è posta per te non solo ha sempre battute con un largo margine la concorrenza della RAI con Meraviglie di Alberto Angela ma ha anche segnato un nuovo, personale record di ascolti.