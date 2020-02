C'è posta per te 2020: ospiti Francesco Totti e Massimo Ranieri, stasera su Canale 5

C'è posta per te 2020 torna stasera su Canale 5 con la sesta puntata in compagnia del "pupone" Francesco Totti, che sarà in studio accanto a Maria De Filippi.

C'è posta per te torna con le sue storie e con due grandi ospiti coinvolti nelle sorprese di questa settimana: Francesco Totti, grande campione e bandiera italiana del calcio nel mondo e Massimo Ranieri, poliedrico artista, cantante, showman, attore e conduttore televisivo.

Tornano le amatissime storie del people show di Maria De Filippi, storie di vita di persone comuni che decidono di affidarsi a "C'è Posta per Te" per risolvere storie spesso complicate e dolorose ma anche fare un regalo ad un familiare o ad un caro amico o ritrovare un amore perduto e mai dimenticato. Il programma nel 2020 festeggia i suoi primi 20 anni e ha totalizzato sempre risultati incredibili: complice la presenza, nelle precedenti puntate, di personaggi amatissimi come Johnny Depp, di Can Yaman e di Giulia Michelini, C'è posta per te ha segnato un nuovo, personale record di ascolti, battendo di sabato in sabato la concorrenza di Rai1.