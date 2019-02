C'è Posta per Te 2019: Icardi e Wanda Nara ospiti della quarta puntata in onda stasera

Marica Lancellotti

C'è posta per te, programma fisso ormai del sabato di Mediaset, torna stasera alle 21.20 su Canale5 con la sua quarta puntata. Per il primo appuntamento del mese di febbraio il format ideato da Maria De Filippi si concede due ospiti d'eccezione come Mauro Icardi e Wanda Nara.

Il giovane capitano dell'Inter sarà accompagnato in studio dalla bionda moglie (e agente) Wanda Nara, volto già noto ai telespettatori di Canale5 per essere presenza fissa della trasmissione sportiva Tiki Taka. Per una sera, però, non si parlerà di contratti, scadenze, rinnovi o gol segnati: la coppia sarà in studio accanto a Maria De Filippi per fare una sorpresa ad alcuni fan dell'attaccante nerazzurro.

Il pubblico di C'è posta per te potrà accogliere anche un attore italiano sempre molto amato: Claudio Amendola, reduce dal successo di Nero a metà, la fiction co-prodotta da RAI e Netflix in cui interpreta l'ispettore Carlo Guerrieri, e che molti rumor danno prossima al rinnovo per la seconda stagione. Amendola, accolto dall'ovazione degli spettatori in studio, sarà, come Icardi e Wanda Nara, protagonista di una sorpresa a una persona che desidera da tempo incontrarlo.