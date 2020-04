Cavalleria Rusticana: a Pasqua il film dai luoghi del Verga per aiutare i più bisognosi

A Pasqua, la trasposizione cinematografica dello spettacolo teatrale della Cavalleria Rusticana, scritta e diretta dal regista Lorenzo Muscoso e prodotta dalla Dreamworld Pictures, messa in scena a Vizzini nei luoghi originari descritti dal Verga, per aiutare i bisognosi.

Un'opera realizzata con attori del circondario, tra cui Paolo Randello e Massimo Laferla che hanno dato vita a due compari, e con la partecipazione del Missionario Padre Enzo Mangano, della cittadinanza vizzinese. Un popolo, quindi che ha animato gli scenari, dal Borgo Cunziria alla chiesa del Calvario e con personalità provenienti dalle zone citate dalla novella. Omaggio neorealista verso uno dei drammi più rappresentativi della Sicilia e in quelle che sono le manifestazioni emotive tra costumi e passioni. Considerevoli i messaggi arrivati in queste ore dai connazionali all'estero che hanno lodato l'iniziativa che, in qualche moda, li avvicina alle proprie origini e tradizioni. Gente che ha vissuto per 50 anni fuori dall'Italia ma che mantiene un lucido ricordo della Sicilia, come quello mostrato da Giuseppe da Melbourne che evoca il suo trascorso nel villaggio così come quello di Conny e Nelly dell'Argentina, vicine con la mente e il cuore.

Il film è già disponibile in pre-ordine sul sito www.festivalverghiano.it e l'uscita online è stata fatta simbolicamente coincidere con quella del giorno della Commemorazione, per rimarcare così i momenti narrati dall'autore. Seguiranno i nuovi adattamenti di "La Lupa" e "Jeli il Pastore" che porteranno l'utente dentro l'affascinante universo verista.

Un progetto che si realizza grazie alla collaborazione con la piattaforma streaming Quorra e il ricavato sarà devoluto a sostegno di iniziative sociali per fronteggiare l'emergenza del Corona Virus a favore dei più bisognosi, ospedali e associazioni, tra cui quella di San Giacomo in Brasile per le famiglie che non avranno sussidi per l'emergenza. Occasione, quindi, per contribuire alla causa, facendo cosi' dell'arte un mezzo per aiutare i popoli e per gli emigrati, sentirsi vicini alla propria terra.