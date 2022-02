Catherine Breillat: "Le accuse di Caroline Ducey? Gli attori sono come prostitute"

Catherine Breillat ha richiamato alla mente uno dei suoi film più noti, Romance, rispondendo alle accuse della protagonista Caroline Ducey riguardanti le scene di sesso del lungometraggio uscito alla fine degli anni Novanta.

Chiunque abbia familiarità con il cinema di Catherine Breillat, sa bene che i suoi ritratti schietti della sessualità femminile rappresentano esplorazioni complesse e spesso trascendenti del desiderio attraverso una lente metafisica. Molti dei suoi film sono inclusi in una nuova retrospettiva all'IFC Center di New York, ma nessuno incarna l'audace estetica di Breillat più di Romance, opera del 1999 che racconta l'avvincente storia di una giovane donna di nome Marie, interpretata da Caroline Ducey. Tra le varie scene esplicite del film, ce n'è una riguardante uno stupro.

Il radicalismo della tecnica di Breillat è anche il motivo per cui Romance, che è stato recentemente restaurato da Strand Releasing per gli Stati Uniti, ha creato una spaccatura insormontabile tra l'attrice e la sua regista che persiste ancora oggi. "Quello che è successo con Caroline è stato piuttosto sconvolgente", ha detto Breillat in una recente intervista a IndieWire, aggiungendo: "È un'attrice incredibile, ma era assolutamente devastata dal film e incapace di affrontarlo. Era destabilizzata, troppo fragile e non riusciva a conviverci".

Anni dopo, Ducey ha infatti parlato di un momento nella produzione che ancora la perseguita: quello in cui hanno girato la scena dello stupro, che arriva alla fine del film. Ducey sostiene che Breillat abbia detto all'attore maschio, un uomo non professionista scelto poco prima, di penetrare realmente l'attrice davanti alla telecamera. "Catherine mi ha chiesto di togliermi i pantaloni circa cinque minuti prima di iniziare a girare", ha detto Ducey in un'intervista telefonica di questa settimana, aggiungendo: "Mi stavo preparando per recitare. Non pensavo potesse succedere davvero una cosa del genere. Questo ragazzo, stavo per ucciderlo". Ducey ha quindi detto di aver respinto l'uomo e che Breillat ha smesso di girare: hanno completato la scena, senza penetrazione, nella seconda ripresa. "Ero davvero arrabbiata con Catherine, perché non aveva affatto bisogno di organizzare la scena in quel modo. Ma rispetto ancora il film, perché so cosa ci ho messo, quindi non voglio buttare tutto nella spazzatura. Penso che il film sia importante e Catherine sia una vera regista", ha detto Ducey.

Breillat ha respinto le accuse di Ducey, spiegando che la sceneggiatura originale del film descriveva in ogni dettaglio le specifiche della scena. "L'accusa di Caroline è estremamente grave, e nego tutto ciò che ha affermato", ha detto la regista a IndieWire, aggiungendo: "Fin dall'inizio, Romance è stato annunciato come il primo film europeo con scene di sesso non simulate. La sceneggiatura stessa era molto esplicita, con dettagli abbondanti che non lasciavano dubbi sulla natura delle scene che sarebbero state girate. Ho scritto la sceneggiatura molto prima di scegliere Caroline, e descriveva chiaramente tutte le scene, inclusa la scena dello stupro, quindi non avrebbero potuto esserci sorprese o trappole per lei. È stata l'ultima attrice a cui ho fatto un provino e per me era come Giovanna d'Arco. Ha questa purezza che era essenziale. Non volevo che nulla nel film la macchiasse. Se Caroline non avesse accettato l'esplicita natura sessuale del film, non l'avrei scelta. Era chiaro quale fosse il progetto sin dall'inizio, e

Caroline ha accettato. Ha il diritto di pentirsi della sua decisione, ma io avevo il diritto di fare questo film".

Tuttavia, Ducey ha detto che era come se Breillat avesse tradito la sua fiducia. "Per me, è stato come se avesse rubato un pezzo del mio lavoro. Per me, la creazione dell'arte è dare verità alla finzione. Se è solo la verità, non ottieni nulla, e non è questo che rende magico il lavoro". Infine, Breillat ha spiegato il suo approccio con gli attori, con il suo solito stile schietto e provocatorio. "Gli attori sono prostitute perché viene loro chiesto di interpretare altri sentimenti. Questa prostituzione non è profana, è un atto sacro. Mi sono scusata con Caroline per non aver capito quanto fosse vulnerabile. Penso che avesse bisogno di qualcuno che le credesse e la capisse. Ho detto molte volte che se gli attori sono pagati molto di più del regista o dello sceneggiatore, per lavorare ad un film forse solo per un decimo del tempo, è perché devono dare all'opera la propria carne e la propria emozioni... il che non è necessariamente privo di conseguenze psicologiche", ha quindi concluso Breillat.