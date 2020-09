Caterina Murino, appello ai turisti: "Non abbandonate la Sardegna"

Caterina Murino ha qualcosa da dire ai suoi fan: su Facebook l'attrice ha chiesto agli italiani di non abbandonare la Sardegna dopo che sull'isola si sono registrati numerosi focolai di Coronavirus e le agenzie hanno segnalato la cancellazione di numerose prenotazioni.

IO SONO SARDA ..... I media vogliono distruggere l’ultimo mese turistico in Sardegna....... vi prego non disdite le... Pubblicato da Caterina Murino - La page officielle - su Venerdì 28 agosto 2020

La Sardegna in questi giorni è al centro della cronaca per i numerosi casi di Coronavirus che sono scoppiati in avari punti dell'isola e in questo momento molti positivi sono in quarantena nelle varie località sarde. In favore della sua isola ora scende in campo l'attrice Caterina Murino che sul suo profilo Facebbok lancia un appello agli italiani: "IO SONO SARDA... I media vogliono distruggere l'ultimo mese turistico in Sardegna... vi prego non disdite le vostre vacanze in Sardegna !"

L'ex Bond girl Solange del film Casino Royale chiede ai turisti di tornare in Sardegna e di seguire tutti i protocolli previsti per impedire la diffusione del Coronavirus: " Fatevi il tampone, usate le mascherine e tutte le precauzioni e visiterete una delle Isole più belle del mondo!!! Grazie". Caterina in questi giorni è impegnata su Canale 5 in L'ora della verità, la serie televisiva francese dove interpreta Palma Idrissi, la madre della protagonista Clotilde e del fratello Nicolas.