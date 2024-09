Cate Blanchett e Alicia Vikander nel trailer di Rumours, che svela i leaser del G7 alle prese con l'apocalisse

Un G7 inedito al centro del trailer di Rumours, satira politica firmata dal regista canadese Guy Maddin insieme e Evan e Galen Johnson e interpretata da Cate Blanchett, Charles Dance e Alicia Vikander. Nel film, i leader di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti si riuniscono per un altro dei loro grandi incontri, ma invece del tipico resort di lusso, si ritrovano a discutere dei destini del mondo sorseggiando vino i una fitta foresta nel cuore della notte. Una foresta popolata da strane creature più spaventose di qualsiasi terrorista. Perché mentre il mondo potrebbe finire nella foresta c'è un cervello gigante?

Le stranezze non stupiscono notando che in veste di produttore esecutivo figura Ari Aster, il quale potrebbe aver messo lo zampino nelle gustose trovate anticipate dal trailer. Come scopriamo dal promo, Cate Blanchett interpreta la leader della Germania, Charles Dance è il presidente americano, Alicia Vikander interpreta la segretaria generale svedese della Commissione europea. Con loro Roy Dupuis è il primo ministro canadese, Denis Ménochet è il presidente della Francia, Nikka Amuka-Bird la leader del Regno Unito, mentre Rolando Ravello e Takehiro Hira rappresentano, rispettivamente, Italia e Giappone.

La sinossi

Oscillando tra commedia, horror apocalittico e soap opera, Rumours segue i sette leader delle democrazie più ricche del mondo al vertice annuale del G7, dove tentano di redigere una dichiarazione provvisoria riguardante una crisi globale. I politici sfoggiano tutta la loro incompetenza quando si ritrovano ad affrontare ostacoli sempre più surreali nei boschi nebbiosi mentre cala la notte e si rendono conto che sono improvvisamente in difficoltà.