Cassian Andor: Tony Gilroy sceneggiatore e regista di alcuni episodi della serie

Cassian Andor, la nuova serie Disney+ ambientata nell'universo di Star Wars, avrà come sceneggiatore Tony Gilroy, già autore del film Rogue One in cui ha debuttato il personaggio intepretato da Diego Luna.

Tony Gilroy sarà autore del pilot della serie dedicata a Cassian Andor e si occuperà della regia di più di un episodio, collaborando con Stephen Schiff che è lo showrunner del progetto.

La nuova serie ambientata nel mondo di Star Wars dovrebbe debuttare sulla piattaforma di streaming nel 2021.

Al centro della trama degli episodi ci sarà il giovane che lavora per la Ribellione, di cui si mostrerà la storia prima di quanto raccontato in Rogue One: A Star Wars Story, seguendolo quindi nella sua lotta contro l'Impero. La serie viene descritta come uno spy thriller e avrà come star Diego Luna, oltre a poter contare sulla presenza di Alan Tudyk che dà voce all'androide K-2SO.

Gilroy ha lavorato a Rogue One: A Star Wars Story in occasione delle riprese aggiuntive richieste dalla Lucasfilm, collaborando con il regista Gareth Edwards anche al montaggio del film.