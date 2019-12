Cassian Andor: a giugno inizieranno le riprese della serie Disney+?

Cassian Andor sarà il protagonista di una nuova serie Disney+ e di cui sarebbe stato svelato il periodo in cui inizieranno le ripres, previste in Europa.

Nella serie l'attore Diego Luna riprenderà il ruolo avuto nel film spinoff Rogue One: A Star Wars Story, ideata come prequel di quanto raccontato sul grande schermo. Le riprese di Cassian Andor dovrebbero iniziare nel mese di giugno 2020 e Tony Gilroy avrebbe riscritto il copione del pilot e sarà impegnato alla regia di alcune puntate.

Lo showrunner della serie sarà invece Stephen Schaffer, già nel team di The Americans.

Sul piccolo schermo si seguiranno le avventure del personaggio prima del suo coinvolgimento in Rogue One e il progetto viene descritto come uno "spy thriller" che mostrerà anche dei flashback legati all'infanzia di Cassian. In queste settimane sarebbe infatti in corso il casting per assegnare il ruolo del protagonista da bambino e per trovare la giusta interprete per la sorella di Cassian.

Nello show sarà coinvolto anche Alan Tudyk che ha il ruolo del droide K-2SO.

Le informazioni, riportate da Discussing Film, non sono state comunque confermate dalla Lucasfilm o dalla Disney e bisognerà attendere per scoprire qualche dettaglio riguardante il progetto.