Cassian Andor, Diego Luna conferma: la serie sarà girata quest'anno

Su Cassian Andor arriva la conferma di Diego Luna: la serie sarà girata quest'anno, ma la data di messa in onda su Disney+, però, non è ancora nota.

La produzione di Cassian Andor potrebbe partire a breve. Diego Luna ha infatti affermato che lo spin-off prequel di Rogue One targato Disney+ sarà girato entro quest'anno.

A conferma delle voci che volevano vicino l'inizio delle riprese della serie tv ambientata nel mondo di Star Wars con protagonista Diego Luna (nel mese di giugno, si diceva qualche tempo fa), l'attore di Rogue One e Narcos Mexico ha rivelato a Entertainment Tonight che "Lo faremo quest'anno. Lo faremo, e io mi sto preparando". Lo show, che dovrebbe avere delle atmosfere da spy thriller, esplorerà il passato del personaggio interpretato da Luna, e vedrà anche il ritorno di Alan Tudyk nelle vesti del droide K-2SO. Luna ha anche commentato dicendo che "È davvero forte che sappiate già come va a finire. È un approccio differente [...]. Non si tratta solo di cosa succede, ma di come queste cose accadano, che poi è la stessa cosa di Rogue One. Sappiamo la fine, ma non come ci è arrivati, ed è una sfida che ci ritroviamo nuovamente ad affrontare, e la cosa mi entusiasma davvero tanto".

A scrivere il pilot sarà Tony Gillroy (anche sceneggiatore di Rogue One), mentre Stephen Schiff (The Americans) sarà lo showrunner della serie. Purtroppo, non abbiamo ancora nessuna informazione su un'eventuale data di messa in onda su Disney+.