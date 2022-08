Casper: Christina Ricci odia la sua performance nel film

Christina Ricci ha svelato il motivo per cui a distanza di anni non si sente soddisfatta della sua interpretazione in Casper.

Nell'attesa di debuttare su Netflix con Mercoledì, la serie prequel de La famiglia Addams diretta da Tim Burton, Christina Ricci ha rivelato di odiare la sua interpretazione nel celebre film del 1995 Casper, nonostante il Saturn Award vinto grazie alla sua performance.

Durante un episodio del podcast WTF con Marc Maron, l'attrice ne ha spiegato il motivo: "Se guardate bene Casper, sono terribile. La gente si arrabbia molto quando lo dico perché sostiene che sia 'un film meraviglioso'. È un tesoro d'infanzia per le persone. Ma sono terribile nel mio ruolo. Avevo 13 anni e molte cose da fare nella mia vita. Tutto è stato particolarmente difficile. Ero sempre infastidita, e non credo di essermi sforzata molto, a dirvi la verità. Con grande imbarazzo, devo ammettere che non credo di aver provato tanto quanto forse avrei dovuto. Non mi sono impegnata. Ho avuto bisogno di molto tempo per diventare un adulto funzionale."

Christina Ricci interpreta Kat Harvey, la figlia del dr. James Havery (Bill Pullman), il medium più famoso degli Stati Uniti in Casper. I due si trasferiscono in una villa infestata allo scopo di cacciare gli ospiti indesiderati. Una volta raggiunta la destinazione, si imbattono in Molla, Ciccia e Puzza, tre spettri inclini a divertirsi facendo scherzi di vario genere per spaventare chiunque voglia mettere piede nella loro dimora. Con loro anche il nipote, il dolce e amichevole spirito buono che dà il titolo al progetto ed è doppiato da Malachi Pearson nella versione fantasma e interpretato da Devon Sawa in quella umana presente nel finale.

Nonostante quanto dichiarato dalla co-protagonista, il film non ha perso il suo smalto: è uno dei più amati di sempre. Ai tempi del suo esordio al cinema, Casper ottenne un enorme successo al botteghino, incassando oltre cinque volte il budget di 55 milioni di dollari usato per la sua produzione.

Per quanto riguarda l'uscita di Mercoledì, l'attesa serie che vedrà la Ricci affiancare Jenna Ortega nei panni del personaggio principale, dovrebbe arrivare su Netflix nell'autunno del 2022.