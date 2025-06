Cash or Trash guadagna la prima serata: da lunedì 2 giugno sul Nove quattro speciali con le iconiche aste

Il format sulle aste vintage e di design arriva in prima serata: da oggi sul Nove Paolo Conticini condurrà quattro speciali di Cash or Trash, naturalmente accompagnato dai suoi esperti.

A partire da stasera sul Nove, le imperdibili aste di Cash or Trash si spostano anche in prime time. Dopo il grande successo delle puntate quotidiane, in onda dal lunedì al venerdì, il format cult condotto da Paolo Conticini dedicato agli appassionati di collezionismo, antiquariato e design si arricchisce con quattro appuntamenti in prima serata, ognuno a tema, con oggetti rari e sorprendenti provenienti da tutto il mondo.

Cash or Trash: quattro puntate speciali dedicate ai collezionisti

Le nuove puntate speciali, della durata di 120 minuti ciascuna, saranno tematiche ed esploreranno categorie uniche come Mistero, Nerd, Televisione e Aggiungi un posto a tavola. In ogni episodio verranno messi all'asta oggetti curiosi, introvabili, storici o unici nel loro genere, con storie sorprendenti e un valore spesso inaspettato.

In studio per Cash or Trash - La notte dei tesori torna naturalmente l'affiatato gruppo di esperti del programma: Alessandro Rosa, responsabile delle stime, e il team dei mercanti "resident" formato da Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D'Onghia e Federico Bellucci, volti amatissimi dagli spettatori e autentici riferimenti nel mondo dell'antiquariato e del design.

A movimentare le aste, anche le incursioni delle mercanti Irene Bifolchi (antiquaria di Montepulciano) e Marilena Tarable (gallerista torinese), con il loro inconfondibile stile.

Dove vedere Cash or Trash - La Notte dei Tesori

Prodotte da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery, le quattro puntate speciali di Cash or Trash saranno trasmessi in TV sul Nove (canale 9 del Digitale TerrestreSky, canale 149 di SKY, canale 9 di Tivùsat). Lo show è anche in streaming, on demand, su discovery+.