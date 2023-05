Cash Or Trash con Paolo Conticini: orario e anticipazioni della nuova stagione, da oggi su Nove

A partire da questa sera, 15 maggio, alle 19:30, Paolo Conticini farà ritorno su Nove per riaprire le porte della più celebre casa d'aste televisiva. Cash Or Trash ha generato un'autentica ondata di passione per l'antiquariato e la collezione di oggetti rari e insoliti, che ha letteralmente conquistato il pubblico del piccolo schermoo. Il programma ci accompagnerà ogni sera, dal lunedì al venerdì, nella consueta fascia oraria preserale.

Saldo alla conduzione Paolo Conticini, che con classe e ironia è pronto ad accogliere tanti nuovi venditori da tutta Italia che porteranno oggetti delle loro collezioni private, mirabilia conservate in soffitta o insospettabili tesori scoperti in qualche mercatino o fiera di paese, che potrebbero rivelarsi un vero affare!

Così, come da tradizione, dopo il confronto con l'esperto d'arte moderna, antiquariato e design Alessandro Rosa per l'analisi dell'oggetto e opportuna stima, Conticini accompagna il venditore all'asta vera e propria con i mercanti Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D'Onghia, Giovanni De Santis. Veri antiquari e mercanti d'arte che abbiamo visto scontrarsi a colpi di rilanci al centesimo o impennate da centinaia di euro, complici o avversari, capaci di insospettabili alleanze e di bluff da veri giocatori, si contenderanno le proposte di ogni puntata cercando di chiudere il loro ennesimo miglior affare!

Come sempre, ciascuno farà leva sul proprio carattere e sulla propria expertise: la competenza e la grande esperienza nell'arte decorativa e nel design di Roberta, la passione di Giano per tutto ciò che è antico, tribale e che proviene da territori remoti.

E ancora, Ada con il suo fiuto per l'arte contemporanea e una tendenza all'accumulo seriale di oggetti, l'esuberanza creativa e l'intuizione di Stefano, capace di trattare all'infinito se interessato ad un oggetto, lo stile apparentemente freddo e calcolatore di Giovanni, con una vera ossessione per modernariato e illuminazione del '900!

Questa nuova stagione di Cash or Trash - Chi offre di più?, ormai appuntamento cult anche in Italia dopo il successo delle versioni internazionali che da anni impazzano sui canali televisivi di Germania, Francia e UK, sarà rilasciata ogni settimana in anteprima streaming su discovery+ con cinque episodi disponibili in visione binge prima della messa in onda sul Nove.