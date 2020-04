Le case delle star come su Tripadvisor: su Twitter voti e recensioni

Le case delle celebrità sono al centro di un nuovo account Twitter che è già diventato virale: Room Rater è una sorta di TripAdvisor sulle stanze private dei vip, con tanto di voti e recensioni!

Creato da Claude Taylor, l'account @ratemyskyperoom sta dando i suoi giudizi sulle case private delle celebrità, per lo più americane, grazie a screenshot presi dai fan durante videocall in talk shows, telegiornali o sui social, tenute ovviamente nelle proprie case, visto il momento sanitario del tutto particolare che stiamo vivendo. E RoomRater non sembra voler essere molto gentile, quando c'è da commentare, commenta tranquillamente, attirando le simpatie degli utenti di Twitter. Per esempio ha definito la casa di Jimmy Fallon una casa per hobbit a cui ha attribuito un 7/10: "Vivi in una casa per hobbit, ma i tuoi figli sono adorabili."

You live in a hobbit house, but the kids are adorbs. 7/10 @jimmyfallon pic.twitter.com/AepGSoAF1o — Room Rater (@ratemyskyperoom) April 18, 2020

Il vice presidente degli Stati Uniti d'America, il discusso Mike Pence, è quello a cui è andata peggio, visto il pesante 2 ricevuto in pagella, a causa di un arredamento piuttosto antiquato, che probabilmente nasconde qualche legame irrisolto con la madre, secondo RoomRater: "Zero creatività, c'è lo zampino di mamma, vero? Esci allo scoperto. Sii te stesso".

John Krasinski, regista e volto di A Quiet Place - Un posto tranquillo, ha condotto in queste settimane il suo show Some Good News direttamente da casa. L'attore è stato premiato da RoomRater con un 8 pieno, soprattutto per la scelta dei suppellettili: "Buone notizie. Ottima selezione di oggetti, John. L'aiuto dei bambini è un valore aggiunto."

Some Good News. @johnkrasinski nice object selection. Kids help is a plus. 8/10. pic.twitter.com/OQF7FR07lV — Room Rater (@ratemyskyperoom) April 21, 2020

La casa di Michelle Obama è finita sotto l'analisi del canale e ne è uscita con un ottimo 9, grazie al suo essere "sofisticata, elegante e classica". Idris Elba, colpito dal coronavirus insieme alla moglie, è in quarantena in casa da diversi giorni e RoomRater ha regalato alla coppia un 8, soprattutto per la scelta di posizionare al centro del muro - piuttosto spoglio - un ritratto di William Shatner in Star Trek.