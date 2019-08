Casa Totti: sarà Amazon a trasmettere la sitcom con Francesco Totti?

Casa Totti potrebbe arrivare su Amazon: la piattaforma sarebbe infatti interessata all'acquisto dei diritti della sitcom con protagonisti Francesco Totti e Ilary Blasi.

A rivelarlo è il settimanale Chi, che ha scritto: "C'è una novità. A sorpresa, la coppia non cederà l'esclusiva del prodotto a Mediaset come s'immaginava: per acquisire i diritti della messa in onda c'è il colosso Amazon alla finestra, seguito dalle altre piattaforme internazionali. Così i Totti ascoltano, affascinati, le sirene estere e portano avanti le trattative". Mediaset, dunque, potrebbe non essere il distributore come si pensava, visto anche il contratto che lega Ilary Blasi all'azienda di Cologno Monzese, per cui condurrà Euro Games, una sorta di successore di Giochi senza frontiere. La coppia, però, potrebbe essere il modo per Amazon Prime Video di attrarre un pubblico alla ricerca di contenuti squisitamente pop.

Per quanto riguarda Casa Totti: sulla sitcom non si conoscono ancora molti dettagli, nè se i due protagonisti compariranno nella parte di loro stessi o con altri nomi. Certa invece la partecipazione di Teo Mammuccari e Emma Marrone, che vestiranno i panni di loro stessi. Le riprese dello show sono iniziate a Sabaudia e tanta è l'attesa dei fan della coppia, curiosi di sapere come sarà rappresentata la loro vita all'interno delle mura domestiche. Di sicuro questo sembra essere un momento favorevole, visto che Totti ha definitivamente interrotto il rapporto che lo legava alla Roma come dirigente e avrà ora più tempo per dedicarsi al nuovo lavoro di attore.