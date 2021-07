Carramba! Che sorpresa stasera su Rai1: continua l'omaggio a Raffaella Carrà

Stasera su Rai1, alle 21:25, continua l'omaggio a Raffaella Carrà con una nuova puntata di Carramba! Che sorpresa. Si riavvolge il nastro per rivedere in azione, dagli studi televisivi Auditorium di Roma, la regina della TV in uno dei programmi del sabato sera di maggior successo.

Una Raffaella Carrà tutta su una copertina di TV Sorrisi e Canzoni del 1995

Come successo nel giorno della scomparsa di Raffaella Carrà, lo scorso 5 luglio, torneranno anche stasera le storie, le emozioni, le sorprese tra gente comune e personaggi famosi della celebre trasmissione. Un viaggio che è durato molti anni (e per ben 88 puntate) ed è entrato per sempre nei cuori e nella memoria collettiva, aprendo le porte ad un genere televisivo che ancora ci accompagna.

E le sorprese del primo canale RAI, diretto da Stefano Coletta, non si fermano al titolo della storica trasmissione: salvo cambi di palinsesto dell'ultimo momento, Raffaella Carrà e Carramba accompagneranno il pubblico di Rai1 ancora per molte settimane, con appuntamenti in prima serata che dovrebbero cadere sempre di martedì.