Carpool Karaoke: la serie, i nuovi episodi sono disponibili su Apple TV+

I nuovi episodi di Carpool Karaoke: la serie sono ora disponibili su Apple TV+ in una quinta stagione che annovera tra le celebrities che partono all'avventura nella stessa automobile cantando i brani delle loro playlist personali Kevin Bacon, Michael Bacon, Ciara, Chelsea Clinton, Hillary Clinton, Duran Duran, Nikki Glaser, Method Man, Sandra Oh, Chris Redd, Amber Ruffin, Wilco, Russell Wilson, il cast di "For All Mankind" e altri ancora.

I nuovi episodi presentano:

Sandra Oh e Duran Duran: il sogno diventa realtà per Sandra, superfan da sempre dello storico gruppo, quando incontra per la prima volta i suoi idoli riuscendo addirittura a esibirsi con loro.

Il cast di "For All Mankind" (Jodi Balfour, Edi Gathegi, Joel Kinnaman, Krys Marshall, Coral Peña, Shantel VanSanten, Cynthy Wu): nello spazio nessuno può sentirti urlare, ma c'è qualcuno che può sentirti cantare "Spice Up Your Life"? Il cast della serie originale Apple è pronto a scoprirlo.

Nikki Glaser e Wilco: l'iconica band di Chicago in un'avventura speciale con la megafan Nikki, impreziosita da un cameo della grande Mavis Staples e un omaggio a Ferris Bueller.

Hillary Clinton, Chelsea Clinton e Amber Ruffin: Hillary e Chelsea chiedono sostegno alla loro coraggiosa amica Amber per cantare insieme potenti inni di incoraggiamento grazie anche all'aiuto di Vanessa Williams.

The Bacon Brothers: il duo celebra la propria band coverizzando canzoni di altri gruppi di fratelli, mentre Michael prende in giro Kevin per la sua esperienza fallimentare nel campo della moda.

Method Man e Chris Redd: da Stevie Wonder a DMX - e persino Nickelback - il rapper/attore e il comico si confrontano a colpi di playlist e di Black Facts.

Ciara e Russell Wilson: la coppia combina le proprie passioni cantando insieme al ritmo delle canzoni di Ciara e cimentandosi sul campo da football.

"Carpool Karaoke: la serie" ha ottenuto il massimo riconoscimento agli Emmy Awards 2022, vincendo per la quinta volta consecutiva il premio Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series. Dal suo debutto, la serie è stata nominata ogni anno riuscendo ad aggiudicarsi un Emmy per ognuna delle precedenti quattro stagioni e diventando uno dei pochi programmi nella storia ad aver raggiunto un tale traguardo.