Chi è il marito di Carolina Crescentini, Francesco Motta

Francesco Motta, noto semplicemente come Motta, è un cantautore e polistrumentista italiano, conosciuto anche per essere il marito della bella e talentosa Carolina Crescentini. Nei primi anni duemila il musicista ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica, inizialmente con la band Criminal Jokers ed in seguito da solista.

Francesco è nato a Pisa da una famiglia livornese, il 10 ottobre 1986; avendo da sempre nutrito un profondo interesse per l'arte e la musica, nel 2006 ha fondato il gruppo Criminal Jokers ed in seguito, dopo essersi trasferito a Roma, ha iniziato a studiare composizione al Centro sperimentale di cinematografia, diventando così un compositore di colonne sonore.

Il 18 marzo 2016 è uscito il suo primo album da solista, intitolato La fine dei vent'anni e due anni sono stati pubblicati anche Ed è quasi come essere felice e La nostra ultima canzone. Nel 2019 il cantante ha partecipato con Verranno a chiederti del nostro amore all'album Faber nostrum, disco tributo a Fabrizio De Andrè in cui vari cantanti e musicisti italiani hanno reinterpretato un brano del celeberrimo cantautore genovese.

Sempre nel 2019, Francesco Motta ha partecipato alla registrazione di Microchip temporale, album di remix realizzato dai Subsonica in collaborazione con diversi giovani artisti italiani e il 20 giugno dello stesso anno è stato annunciato tra i candidati per la Targa Tenco 2019 nella categoria "Canzone singola" con Dov'è l'Italia.