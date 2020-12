Carol Sutton, morta l'attrice di Lovecraft Country e Fiori d'acciaio

Carol Sutton è morta in Louisiana l'11 dicembre 2020 all'età di 76 anni. L'attrice è deceduta in seguito alle complicazioni provocate dall'aggravarsi del Covid-19. L'interprete è nota per aver interpretato Fiori d'acciaio, Queen Sugar e, recentemente, la prima stagione di Lovecraft Country. L'interprete ha trascorso gli ultimi mesi ricoverata al Touro Infirmary di New Orleans. Il suo decesso è stato confermato da LaToya Cantrell, sindaca della città, attraverso un comunicato sul sito web ufficiale.

Come riporta Comic Book, la sindaca della città di New Orleans ha scritto sul sito web ufficiale della città: "Carol Sutton era la regina del teatro a New Orleans, avendo calcato le assi di tutti i teatri del luogo nel corso degli ultimi venti anni. Il mondo la ricorda per le sue straordinarie interpretazioni in TV e al cinema e noi ricorderemo sempre la sua presenza sul palcoscenico, i personaggi che ha delineato e il calore umano che ha condiviso al lavoro con i suoi colleghi. Che possa riposare in pace!".

Carol Sutton è stata ricordata affettuosamente anche da Ava DuVernay, creatrice di Queen Sugar. La filmmaker ha scritto sul suo profilo Twitter: "Tutto il team di Queen Sugar celebra Carol Sutton. Per noi è stato un onore accogliere questa straordinaria e veterana attrice nei panni di Zia Martha nell'episodio 409. La benediciamo. Che possa riposare in pace e tranquillità!".

Nel corso degli anni, Carol Sutton ha interpretato Fiori d'acciaio, il ruolo di Eula in Ray, di Ms. Guillermo in Monster's Ball, di Miss Delores in True Detective, di Ms. Osberta in Lovecraft Country e si è anche resa protagonista di numerosissime performance sui palcoscenici teatrali.