Carol Higgins Clark: la scrittrice e attrice morta a 66 anni

Carol Higgins Clark, attrice in diversi film per la televisione e autrice dei bestseller della serie Regan Reilly, è morta il 12 giugno 2023. Aveva 66 anni. La sua famiglia ha dichiarato al New York Times che è deceduta a Los Angeles in seguito a una battaglia contro il cancro all'appendice.

Clark, figlia dell'autrice di gialli di successo Mary Higgins Clark, morta nel 2020 all'età di 92 anni, era nata il 28 luglio 1956 a New York City. Dopo essersi diplomata al Mount Holyoke College nel 1978, ha continuato a studiare recitazione al Beverly Hills Playhouse.

Solo in seguito si è dedicata alla scrittura come la madre. Alcuni dei suoi romanzi di maggior successo sono incentrati sul personaggio dell'investigatrice privata Regan Reilly, tra cui Decked, che è stato nominato per l'Agatha Award nel 1992 e l'Anthony Award per il miglior romanzo d'esordio. Molti dei libri della serie sono stati anche trasformati in film per la TV, in cui Clark è apparsa come attrice.

Ha anche co-firmato diversi romanzi a tema natalizio con la sua defunta madre. Quando non scriveva, Clark ha recitato in alcuni film per la televisione basati sui libri di sua madre, tra cui The Cradle Will Fall, While My Pretty One Sleeps e Rrla nella notte.

Nel 2016, Carol Higgins Clark è stata inserito nella Hall of Fame del New Jersey. Sua madre, che era stata precedentemente inserita nel 2011, ha introdotto la cerimonia.