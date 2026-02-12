Carnevale 2026: i costumi più belli firmati Disney per i più piccoli

I festeggiamenti per il Carnevale 2026 sono in corso in tutta Italia e, per la gioia di tutti i bambini, negli store della Disney ci sono tantissime proposte che permetteranno di trasformarsi nei propri personaggi preferiti.

Nei negozi fisici e online sono infatti in vendita moltissimi costumi e accessori targati Disney, Pixar, Marvel e Star Wars, anche a prezzi scontati.

I costumi Disney, da Rapunzel a Judy Hopps di Zootropolis

Le magiche atmosfere delle storie delle principesse Disney - da Biancaneve a Elsa, ma senza dimenticare anche eroine come Merida - potranno essere ricreate grazie ai costumi e accessori in vendita online.

Le proposte si adattano davvero a tutte le preferenze per quanto riguarda look, colori e stili.

Il costume per bimbe di Rapunzel

La storia di Rapunzel - L'intreccio della torre, che sta per diventare un film live-action, continua a conquistare gli spettatori e il costume ispirato agli abiti della protagonista è composto da un corpetto scintillante, maniche a sbuffo e una gonna a strati che brilla come la luce delle lanterne.

L'incantevole completo, che ha un prezzo non scontato di 110€, permetterà di portare in vita la magia della simpatica principessa che ha come amico il camaleonte Pascal.

Il costume di Belle de La Bella e la Bestia

Direttamente dal mondo incantato del film La bella e la bestia arriva l'abito dorato che la protagonista indossa durante la scena di ballo ed è caratterizzato da paillettes scintillanti, stampa dorata metalizzata e un cammeo sulla scollatura.

Il costume, che ha anche in questo caso un costo di 110€, è inoltre caratterizzato dalle maniche a sbuffo agli accenti a rosetta.

Sulle ali della fantasia con il costume della principessa Jasmine

Chi ha amato le avventure di Aladdin può diventare per un giorno, o per tutto il periodo di Carnevale, l'affascinante Jasmine. Il costume, che ha un prezzo di 80€, ha dei dettagli dorati e decorazioni di paillettes, ricreando il look della principessa di Agrabah.

Il costume da Vaiana per piccole avventuriere

Le incredibili avventure al centro della trama di Oceania 2 potranno ispirare le bimbe che sognano di diventare esploratrici e viaggiare per il mondo. Il costume ispirato a Vaiana ha un prezzo di circa 55€ e si contraddistingue per i motivi a stampa tropicale, i tessuti testurizzati e le finiture con frange.

Il completo originale in stile polinesiano è perfetto per chi vuole fare rotta verso nuovi orizzonti.

Paladine della giustizia a Zootropolis

Il successo di Zootropolis 2 ha reso ancora più popolare la simpatica agente di polizia Judy Hopps e il costume di Carnevale ispirato alla coraggiosa coniglietta è caratterizzato da una gonna a pieghe, scollo in rete, una cintura con un lucido distintivo della polizia, maniche imbottite e una soffice coda sul retro è perfetto per risolvere misteri o inseguire sogni.

Il prezzo al pubblico è di circa 35€.

Le proposte per Carnevale firmate Marvel

Gli aspiranti Uomo Ragno potranno acquistare, al prezzo di circa 55€, il costume ispirato al Super Eroe di quartiere, imbottito e pieno di dettagli. La proposta acquistabile online include una tuta in 2 pezzi, maschera e guanti, oltre agli autentici suoni e alle luci a ragnatela sul petto e sui guanti.

I muscoli dell'incredibile Hulk trasformeranno ogni bambino in un supereroe. Il costume, al prezzo di 55€, comprende pantaloni e imbottiture perfette per trasformarsi in Avengers pronti a entrare in azione.

I costumi Pixar

Dal mondo di Toy Story, al prezzo di circa 50€, arriva il costume da cowgirl ispirato a Jessie. Per trasformarsi nel personaggio saranno a disposizione una camicia colorata in stile western e pantaloni con gambali a stampa muccata e cintura decorativa. Questo costume farà esclamare a tutti "yee-haw!"

Dal mondo dei giocattoli arriva anche il costume da Space Ranger, con luci ed effetti sonori che trasforma i bimbi in un perfetto Buzz Lightyear pronto a vivere un'avventura intergalattica contro l'Imperatore Zurg. Nella scatola è compresa l'uniforme imbottita, ali, suoni autentici e luci abbaglianti.

Il mondo di Cars - motori ruggenti è la fonte di ispirazione per il costume da pilota di Saetta McQueen che accende i motori del divertimento! A un costo di circa 55€, l'outfit è aratterizzato da colori audaci, dettagli a scacchi e toppe in stile sponsor, è perfetto per i piccoli piloti pronti a prendere il comando.

La proposta per i fan di Star Wars

Costume bimbi Darth Vader Gli aspiranti Sith potranno trasformarsi nell'iconico villain con un costume, dal prezzo di circa 55€, completo di luci ed effetti sonori e che comprende maschera, tuta, guanti, cintura e mantello. I giovani Padawan si trasformeranno così nella forza più temuta dell'Impero.

Gli accessori

Per sognare di volare nell'Isola che non c'è e incontrare Peter Pan basteranno le ali di Trilli, un po' di magia e un pizzico di immaginazione.

Le ali luminose, che costano circa 28€, hanno una filigrana fosforescente e renderanno unico ogni outfit.

Una trasformazione nel villain del film La Bella e la Bestia non potrebbe essere completa senza il set da gioco con arco e frecce. Il set, che ha un prezzo al pubblico di 30€, è completo di faretra, frecce con la punta in gommapiuma e barili bersaglio.

Il cerchietto con orecchie di Minnie aggiungerà un tocco di luce alle acconciature dei più piccoli.

Questo lucente cerchietto, che ha un costo di 13€, presenta un maxi fiocco completamente ricoperto di paillettes.